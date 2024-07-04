Коротко о важном

Образовательные учреждения ямальской столицы готовятся к новому учебному году. По оценке межведомственной комиссии некоторые уже могут встречать ребят, например, детские сады «Рябинка» и «Бережок», Детско-юношеский центр и школа №3.
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