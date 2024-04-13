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Над посольством Украины в Москве подняли флаг РФ и знамя Победы

Над посольством Украины в Москве подняли флаг РФ и знамя Победы

Российский флаг и Знамя Победы подняты на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Бывшая Украина и ее символика стала в России нарицательными и никогда не должны употребляться в положительном ключе. Это символы предательства.
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15 час.
Владимир Клюкин
Ни о чем. Дипкорпус отозван, договор аренды земли расторгнут, Посла нет. Флаг России - символ принадлежности собственности (он, ведь, не на здании), а знамя Победы, на мой взгляд, мальчишество.
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1 час.
Владимир Клюкин
При внимательном рассмотрении красное полотнище не похоже на знамя Победы, скорее, флаг Москвы
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1 час.

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