Над посольством Украины в Москве подняли флаг РФ и знамя Победы

ВА Владимир Амосов Бывшая Украина и ее символика стала в России нарицательными и никогда не должны употребляться в положительном ключе. Это символы предательства.

Владимир Клюкин Ни о чем. Дипкорпус отозван, договор аренды земли расторгнут, Посла нет. Флаг России - символ принадлежности собственности (он, ведь, не на здании), а знамя Победы, на мой взгляд, мальчишество.