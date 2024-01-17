Американский двойник Филиппа Киркорова решил сделать кавер на его песню

Известный блогер и музыкант из США CJ Hedgepeth, привлекший внимание пользователей TikTok своим поразительным сходством с Филиппом Киркоровым, сообщил о своем желании записать кавер-версию трека российского поп-короля.
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