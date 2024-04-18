Binance получила полную криптовалютную лицензию VASP в Дубае 

Binance Holdings получила полную криптовалютную лицензию в Дубае после того, как соучредитель Чангпенг «CZ» Чжао отказался от права голоса в местной организации, пишет Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с этим вопросом.
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