В Сети распространилось фото предположительно стрелявшего в Трампа. Полицейское управление Батлера в Пенсильвании установило личность и арестовало человека, стрелявшего в Трампа, утверждает журналист Адель Назарян.
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