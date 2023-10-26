Дело возбудили после покушения на сотрудника ВГА Запорожской области

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после того, как неизвестные заложили взрывчатку в автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области в Мелитополе, сообщили 26 октября в пресс-службе СК региона.
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