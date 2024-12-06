В Сибири создали «съедобную губку» для очистки Арктики от разливов нефти

Новый сорбент, поглощающий нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов, разработали специалисты СФУ в составе международного научного коллектива, об этом 6 декабря сообщает издание «Экология и промышленность России».
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