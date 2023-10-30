Bloomberg: Хакеры получили доступ к почте 632 тысяч госслужащих США

По данным агентства Bloomberg, сославшегося на отчет Управления кадровой службы Соединенных Штатов Америки, хакеры смогли получить доступ к адресам почты порядка 632 тысяч служащих Министерства обороны и Министерства юстиции США.
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