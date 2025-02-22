Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов

александр мозговой Никакого прощения- смылись из страны. как дерьмо в унитазе. вот пусть там и остаются.!! Предателям веры нет ! Все упирается в деньги - где деньги - там и родина. Что то не заметно отсутствие этих "выдающихся" артистов. Или кое кому стало скучно без них ?

Добрый Кот Если речь зашла о амнистии, то стопудово Галкина амнистируют по просьбе пугачихи. В высших эшелонах власти полно уёбков, которые считают Пугачеву звездой. А значит прислушаются к её просьбе.