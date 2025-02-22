Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал возможность амнистии для уехавших из страны артистов.
Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов
Комментарии
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александр мозговой
Никакого прощения- смылись из страны. как дерьмо в унитазе. вот пусть там и остаются.!! Предателям веры нет ! Все упирается в деньги - где деньги - там и родина. Что то не заметно отсутствие этих "выдающихся" артистов. Или кое кому стало скучно без них ?
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20 час.
Добрый Кот
Если речь зашла о амнистии, то стопудово Галкина амнистируют по просьбе пугачихи. В высших эшелонах власти полно уёбков, которые считают Пугачеву звездой. А значит прислушаются к её просьбе.
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19 час.
Наталья Гончарова
Вы охренели??? нравится вам заискивать перед Филей, целовать руку престарелой Алке... вас никто не сдерживает! поезжайте ко всем Иудам и целуйте их везде по-взрослому, но не у нас в стране!!!
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12 час.
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