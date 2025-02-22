Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • igor
    Когда смотришь на весь этот Зад-арт,приходишь к выводу ,что адмирал Колчак был прав.Кушанашвили заяви...
  • Любовь
    У всего свой срок. Её подошёл к концу на лицедейском поприще.Кушанашвили заяви...
  • wpap
    Лицедей должен знать свое место.Кушанашвили заяви...

Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов

Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал возможность амнистии для уехавших из страны артистов.

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Комментарии
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александр мозговой
Никакого прощения- смылись из страны. как дерьмо в унитазе. вот пусть там и остаются.!! Предателям веры нет ! Все упирается в деньги - где деньги - там и родина. Что то не заметно отсутствие этих &quot;выдающихся&quot; артистов. Или кое кому стало скучно без них ?
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20 час.
Добрый Кот
Если речь зашла о амнистии, то стопудово Галкина амнистируют по просьбе пугачихи. В высших эшелонах власти полно уёбков, которые считают Пугачеву звездой. А значит прислушаются к её просьбе.
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19 час.
Наталья Гончарова
Вы охренели??? нравится вам заискивать перед Филей, целовать руку престарелой Алке... вас никто не сдерживает! поезжайте ко всем Иудам и целуйте их везде по-взрослому, но не у нас в стране!!!
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12 час.
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