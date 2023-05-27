Лапорта о Месси: «Смесь Кройффа и Марадоны. Он был подобен мессии»

«Камп Ноу» – это моя жизнь. Я прихожу сюда с четырех лет. Раньше я ходил с дедушкой на верхнюю трибуну, и мне приходилось сидеть на лестнице, потому что, когда ты был маленьким, тебя проводили тайком, и ты садился там, где мог.