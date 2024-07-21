Никита Бедрин: Очень рад одержать свою первую победу

Formula 3Российский пилот Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией в молодёжной моносерии Формула 3 в составе немецкой команды AIX Racing, прокомментировал свою первую победу в турнире, одержанную в спринтерской гонке на «Хунгароринге» в рамках уик-энда Гран При Венгрии Формулы 1.
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