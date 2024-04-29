Полиция проводит проверку ДТП, где под колесами троллейбуса погиб мужчина

Происшествие произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода Петербургская полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой, сообщает пресс-служба ведомства.
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