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Петербургский дневник

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Полиция проводит проверку ДТП, где под колесами троллейбуса погиб мужчина

Полиция проводит проверку ДТП, где под колесами троллейбуса погиб мужчина

Происшествие произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода Петербургская полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой, сообщает пресс-служба ведомства.

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