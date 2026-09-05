Лучшие туристические агентства Томска

Этот рейтинг составила редакция ХотТур по открытым данным, проверенным 17 августа 2026 года. ХотТур владеет площадкой и включён в сравнение на тех же условиях, что остальные компании; это прямой конфликт интересов, поэтому рядом с итогом показаны исходные баллы и ограничения.
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