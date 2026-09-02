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Царьград

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Екатерина Морозова назвала причины сентябрьских заболеваний школьников

Екатерина Морозова назвала причины сентябрьских заболеваний школьников

В начале сентября в российских школах отмечается рост заболеваемости школьников. ###A_1_A### Е.Морозова из АО «Медицина» связала это с массовым возвращением в школы и стрессом.

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