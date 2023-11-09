34 очка Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» справиться с «Детройтом»

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Детройт» – 120:118. Разыгрывающий Дэмиан Лиллард за 34 минуты на площадке отметился 34 набранными очками, 3 передачами, 3 перехватами и 2 подборами (1 потеря).
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