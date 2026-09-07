Верящий в плоскую Землю Юрий Лоза высмеял заявление ООН о новой карте планеты

Российский певец и композитор Юрий Лоза в понедельник, 7 сентября, высмеял резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), призывающую перейти на новую картографическую систему Земли, которая точнее отражает настоящие размеры Африки и… .
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