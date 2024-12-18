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«Каждый командир сразу станет уголовником» – ВСУ боятся появления омбудсмена по военным

Все украинские командиры совершают должностные преступления по отношению к подчинённым. Об этом в эфире «радио НВ» заявил экс-командир роты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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