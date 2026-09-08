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Меленстен про «МЮ»: «Я бы попытался подписать Симона. Он впечатлял на ЧМ: отлично читал игру, управлял обороной и отражал все удары. Команда получила бы чемпиона мира вместо Ламменса»

Бывший ассистент главного тренера « Манчестер Юнайтед »  Рене Меленстен считает, что клубу стоило купить Унаи Симона .

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