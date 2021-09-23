Более 800 граждан из Дагестана и Астраханской области поступили на военную службу по контракту

С начала года количество молодых людей, сделавших выбор в пользу военной службы по контракту на Каспийской флотилии, составило около 2 тыс.
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