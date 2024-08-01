Действующего вице-президента США и кандидата в президенты страны Камалу Харрис и украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, связывает непростая история отношений, связанная в том числе с оказанием американской помощи Киеву.
Time узнал о разногласиях между Харрис и Зеленским
Комментарии
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Eduard
США имея самый большой долг в мире,делают вид,что комунто "помогают"!
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12 час.
Eduard
Если вы должник,разве вы прбежите дарить соседям тысячи?
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12 час.
Eduard
Никто украинцам ничего не должен тем более после переворота,сбитого ими гражданского самолета или созытий в Одессе!
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12 час.
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