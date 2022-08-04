Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации при содействии Минобороны России продолжается эвакуация мирных граждан.
Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации при содействии Минобороны России продолжается эвакуация мирных граждан.
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