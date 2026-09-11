World Aquatics потребовала от стран гарантий выдачи виз россиянам

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала страны, принимающие крупные международные соревнования, гарантировать выдачу виз российским спортсменам, передает «Росконгресс Спорт».
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