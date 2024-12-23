В Петербурге 23 декабря будет тепло и сыро

Ожидается мокрый снег В понедельник, 23 декабря, в атмосфере над Петербургом будут господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии.
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