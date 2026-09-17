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Ивановские новости

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Ивановская область избавилась от угрозы беспилотной атаки

Ивановская область избавилась от угрозы беспилотной атаки

Угроза атаки дронов сохранялась почти 10 часов, начиная с 23:18 предыдущего дня.Беспилотная опасность больше не угрожает Ивановской области, сообщил в 9:10 оперативный штаб региона.

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