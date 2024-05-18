Эксперт: «Запад требует от Зеленского остановить конфликт. Они боятся поражения России из-за ядерного оружия»

Политолог Сергей Марков сделал заявление, касающееся украинского конфликта. Эксперт обратил внимание на слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Запад начал требовать от Киева остановить вооруженный конфликт.
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