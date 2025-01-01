Сирийцы, вы скинули Асада и получили долгожданную свободу ? Карман шире !

Mike1975 ZeroHedge: "Джолани утверждает, что для проведения выборов потребуется четыре года" Западные СМИ празднуют свержение Асада силами джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-​Шам» (ХТШ) и её лидера Абу Мохаммада аль-​Джулани (который вернул себе своё настоящее имя Ахмед аль-​Шараа).