Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Boleslav Buljanowskij
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Сирийцы, вы скинули Асада и получили долгожданную свободу ? Карман шире !

Сирийцы, вы скинули Асада и получили долгожданную свободу ? Карман шире !

Mike1975   ZeroHedge: "Джолани утверждает, что для проведения выборов потребуется четыре года" Западные СМИ празднуют свержение Асада силами джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-​Шам» (ХТШ) и её лидера Абу Мохаммада аль-​Джулани (который вернул себе своё настоящее имя Ахмед аль-​Шараа).

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