Сирийцы, вы скинули Асада и получили долгожданную свободу ? Карман шире !

Mike1975 ZeroHedge: "Джолани утверждает, что для проведения выборов потребуется четыре года" Западные СМИ празднуют свержение Асада силами джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и её лидера Абу Мохаммада аль-Джулани (который вернул себе своё настоящее имя Ахмед аль-Шараа).
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