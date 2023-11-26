МВД готовит закон о контролируемой миграции. Что в нём есть интересного – часть 1

МВД подготовило проект закона: «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» Я его начал читать, и сейчас хочу начать делиться с вами тем, что в нём есть интересного, как положительного, так и отрицательного, а также пояснить отдельные положения.