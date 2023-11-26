МВД подготовило проект закона: «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» Я его начал читать, и сейчас хочу начать делиться с вами тем, что в нём есть интересного, как положительного, так и отрицательного, а также пояснить отдельные положения.
МВД готовит закон о контролируемой миграции. Что в нём есть интересного – часть 1
Комментарии
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Михаил Гринжук
Ага только надо еще от оборотней в погонах избавить и от их семеек.Чтоб у них не было соблазна деньги у чурок брать. Взял значит вся семейка должна пострадать по полной
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3 час.
Сергей Максимов
Много болтают о наказании мигрантов, скажем так, против власти. Терроризм, инноагенты, призывы и т.д. А где, хоть бы одно предложение о каком бы то ни было ужесточении ответственности за преступления против личности (кроме извенений на камеру)?
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2 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Давно пора принять такой закон.
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2 час.
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