«Дрим-тим Югры» по биатлону не оправдала надежд, проиграв мужскую эстафету на летнем чемпионате России

Действующий чемпион в командной эстафете — мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа — лишился своего статуса, заняв второе место в последний день летнего чемпионата России по биатлону в Чебоксарах.
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