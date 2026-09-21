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«Дрим-тим Югры» по биатлону не оправдала надежд, проиграв мужскую эстафету на летнем чемпионате России

«Дрим-тим Югры» по биатлону не оправдала надежд, проиграв мужскую эстафету на летнем чемпионате России

Действующий чемпион в командной эстафете — мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа — лишился своего статуса, заняв второе место в последний день летнего чемпионата России по биатлону в Чебоксарах.

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