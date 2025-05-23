«‎Люди потрясающие»: Карелин рассказал об участниках второго потока программы для военных «Время Героев»

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. В утреннем шоу «Полный контакт» на «Соловьев Live» сенатор Совета Федерации, Герой России и член Общественного совета президентской программы «Время Героев» Александр Карелин рассказал о процессе отбора участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии