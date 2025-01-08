«Вкладывают и развивают». Что построено и возводится в Крыму?

Свободная экономическая зона, действующая на территории Крыма с 2015 года, продолжает оставаться одним из основных инструментов государственно-частного партнерства, стимулирующим инвестиционный интерес к региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии