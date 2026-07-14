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Тaкoгo нe былo 116 лeт: пoдмocкoвныe ceти cтрoят зaнoвo

Подмосковье столкнулось с настоящим испытанием на прочность. Аномальный снегопад, накрывший регион в ночь на 2 мая, обернулся масштабной аварией, которую специалисты ставят в один ряд с разрушительным ледяным дождем 2011 года.

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