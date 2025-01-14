NASA: модульная установка MARVL для полета на Марс будет собрана на орбите

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США спроектировали ядерную электрическую двигательную установку, которую предполагается отправить в космос по частям и собрать воедино с помощью роботов.
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