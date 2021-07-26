Ефимова о коронавирусе у Бородина: «Удивлена, почему не я. С моим-то везением была бы к этому готова»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала об атмосфере на Олимпиаде-2020 в Токио.
Популярные статьи
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
- №166 Гасанова рассказала, что не может получить визу в США для выступления на турнирах WTA и US Open
Свежие комментарии