Полицейских запугали: этнические бандюганы делают, что хотят. Сотрудников полиции зажали в угол прямо и предложили выйти 1 на 1

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Андрей Сушко
Да вы что? Только сегодня Путин сказал на конференции, что их (гастарбайтеров и приезжих) надо просто учить, чтобы они наполнялись нашей культурой и т.д. Он вообще понимает, что наполненную чашу уже не наполнить и то что в ней не заменишь другим. Не перевоспитаешь взращённого молоком матери и воспитанного такими же как он.
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Очень страшно в путинской России жить! Но, как говорит ВЦИОМ, 80% населения поддерживают Путина, значит всех всё устраивает, чего тогда возмущаться и помощи просить.
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