Полицейских запугали: этнические бандюганы делают, что хотят. Сотрудников полиции зажали в угол прямо и предложили выйти 1 на 1

Андрей Сушко

Да вы что? Только сегодня Путин сказал на конференции, что их (гастарбайтеров и приезжих) надо просто учить, чтобы они наполнялись нашей культурой и т.д. Он вообще понимает, что наполненную чашу уже не наполнить и то что в ней не заменишь другим. Не перевоспитаешь взращённого молоком матери и воспитанного такими же как он.