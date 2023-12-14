Полицейских запугали: этнические бандюганы делают, что хотят. Сотрудников полиции зажали в угол прямо и предложили выйти 1 на 1

Avia.pro - Новости Тревожные Сообщения из Ершова: Этнические Группы Провоцируют Конфликты В Саратовской области, в городе Ершов, ситуация обостряется из-за действий агрессивных этнических группировок из Азербайджана и Курдистана.
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