Жареные кабачки с чесноком

Салат из жареных кабачков с чесноком. Ингредиенты Кабачки 2 шт. чеснок 2-3 зубчика оливковое масло по вкусу бальзамический уксус по вкусу петрушка пару веточек перец, соль по вкусу Время готовки 30 мин Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко Кухня Международная Способ приготовления Моем кабачки и нарезаем на тонкие кружочки.