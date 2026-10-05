Ford вернётся с заводской командой в WRC

Ford RacingЗаводское гоночное подразделение Ford Racing объявило о своём возвращении в чемпионат мира по ралли FIA в качестве полноценной заводской команды с 2028 года и выбрала M-Sport, своего партнёра по ралли на протяжении 30 лет, для реализации этой программы.
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