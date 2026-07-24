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Черногория отменит безвизовый режим с Россией 31 октября

Правительство Черногории подготовило изменения в постановление о визовом режиме, согласно которым граждане России и Беларуси смогут без виз въезжать, следовать транзитом и находиться в стране до 30 дней лишь до 31 октября 2026 года.

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