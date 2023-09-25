Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Форвард «Салавата» Шаров о 2:4 от «Ак Барса»: «При 0:3 уже поняли, что терять нечего, и в третьем периоде добавили»

– Мы знаем, что болельщики любят эти матчи, много внимания со всех сторон к ним. Задача была одна – выиграть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх