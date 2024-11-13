Курская дуга, 11 ноября: Зачистка Дарьино превратилась в операцию «Буря в курятнике»

Радомир Маркуш 12 ноября 2024 г., 8:29 Бросив все силы в Малые Локни, командование «Пiвнiч» получило прорыв «северян» через реку Снагость Основные события в Курском приграничье 11 ноября происходили в Дарьино.
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