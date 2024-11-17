NYT узнала о предложении уроженца РФ стать спецпосланником Трампа по Украине

Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа адвокат Борис Эпштейн якобы предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT).
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