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Товарищеские матчи. «Бавария» играет с «Чеджу СК», «Аль-Наср» встретится с «Альмерией», «Рома» против «Ньюпорта»

Клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону.  « Бавария » играет с « Чеджу СК », « Аль-Наср » встретится с « Альмерией », « Рома » будет противостоять « Ньюпорту ».

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