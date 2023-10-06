Минтранс и ФАС проверят цены на такси в регионах

Минтранс РФ заявил, что стоимость услуг такси в большинстве регионов осталась на прежнем уровне. В связи с сообщениями о резком росте цен в этой сфере специалисты министерства и ФАС оценят ситуацию в регионах.
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