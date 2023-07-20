Она вылечила сердитого мужа и привязалась к нему!!!А он,наверное, тоже полюбил Гусю!!!!

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Alla

Кошки - невероятно умные и загадочные существа, не каждому двуногому дано понять этих четвероногих, их любовь и привязанность ещё надо заслужить, а я обожаю их...