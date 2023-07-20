Так её звали. Старая хозяйка умерла и встал вопрос. Либо кто-то возьмёт её, либо пойдёт на улицу. Приехавшие наследники умершей соседки не хотели кошку ни в какую.
Гуся
Комментарии
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Элеонора Коган
Загадочные существа кошки!!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Она вылечила сердитого мужа и привязалась к нему!!!А он,наверное, тоже полюбил Гусю!!!!
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10 час.
A
Alla
Кошки - невероятно умные и загадочные существа, не каждому двуногому дано понять этих четвероногих, их любовь и привязанность ещё надо заслужить, а я обожаю их...
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8 час.
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