Усатый-полосатый 😺

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  • Alla
    Кошки - невероятно умные и загадочные существа, не каждому двуногому дано понять этих четвероногих, их любовь и привя...Гуся

Гуся

Гуся

Так её звали. Старая хозяйка умерла и встал вопрос. Либо кто-то возьмёт её, либо пойдёт на улицу. Приехавшие наследники умершей соседки не хотели кошку ни в какую.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Загадочные существа кошки!!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Она вылечила сердитого мужа и привязалась к нему!!!А он,наверное, тоже полюбил Гусю!!!!
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10 час.
A
Alla
Кошки - невероятно умные и загадочные существа, не каждому двуногому дано понять этих четвероногих, их любовь и привязанность ещё надо заслужить, а я обожаю их...
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8 час.

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