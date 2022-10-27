Бывшую сотрудницу "Нота-банка" Марчукову, давшую показания на Захарченко, объявили в розыск

Бывшую сотрудницу "Нота-банка" Галину Марчукову, давшую показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении в банке, объявили в розыск по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.