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Бывшую сотрудницу "Нота-банка" Марчукову, давшую показания на Захарченко, объявили в розыск

Бывшую сотрудницу "Нота-банка" Марчукову, давшую показания на Захарченко, объявили в розыск

Бывшую сотрудницу "Нота-банка" Галину Марчукову, давшую показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении в банке, объявили в розыск по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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