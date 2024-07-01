Макрон в ярости. Результаты досрочных выборов во Франции спровоцировали массовые беспорядки

Во Франции прошли внеочередные выборы в парламент, уже известны предварительные итоги. Однако уже ясно, что Макрон потерпел фиаско, а страна стоит на пороге большой гражданской войны … По предварительным данным выборы выигрывает партия “Национальное объединение” Марин Ле Пен, за них проголосовало более 33% французских избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии