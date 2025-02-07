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ГТРК Татарстан

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В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку

В Казани мигранта с поддельными правами будут судить за попытку дать взятку. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по РТ По версии следствия, 14 октября прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение иностранного государства.

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