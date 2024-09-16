«Московская A Cappella»: споканки с песнями народов мира

Конкурс собрал сотни артистов из всех стран мираДуша поет — это не только про теплые осенние дни, но и про музыку в прямом смысле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинские войска рубят лес — как в «Сибирском цирюльнике». Боец ВС РФ рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области
- Суд арестовал подозреваемого в получении крупной взятки бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
- Цеков рассказал, почему уступил пост сенатора от Крыма шахматисту Карякину, и назвал его хорошей заменой
Свежие комментарии