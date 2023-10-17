Кошмар с небес у Вербового: боевиков ВСУ уничтожают дроны 247 полка ВДВ на Запорожском фронте (ВИДЕО)

247-й полк ВДВ устраивает кошмар с небес боевикам ВСУ у Вербового на Запорожском фронте. Враг концентрирует штурмовые группы в окопах, а за ними днём и ночью охотятся гвардейцы-десантники 247 Кавказского казачьего полка.