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Кошмар с небес у Вербового: боевиков ВСУ уничтожают дроны 247 полка ВДВ на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Кошмар с небес у Вербового: боевиков ВСУ уничтожают дроны 247 полка ВДВ на Запорожском фронте (ВИДЕО)

247-й полк ВДВ устраивает кошмар с небес боевикам ВСУ у Вербового на Запорожском фронте. Враг концентрирует штурмовые группы в окопах, а за ними днём и ночью охотятся гвардейцы-десантники 247 Кавказского казачьего полка.

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