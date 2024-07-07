Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России

А Кудасов

Нашего правительства лопоухость продолжается потому, что они заняты в основном личным обогащением, в т.ч. и с помощью мигрантов, и отправкой нахапанного за пределы страны. Что тут будет после них им наплевать. Этим умело воспользовались наши недруги. Хлебать опять будет народ.