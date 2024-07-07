Русская журналистка Наталья на странице своего медиа опубликовала диалог, содержащий отменную политизированную русофобию, исходящую от обычной продавщицы-инородки в винном магазине.
Мигрантка-террористка рассказала о своём отношении к русскому народу и России
Комментарии
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А Кудасов
Нашего правительства лопоухость продолжается потому, что они заняты в основном личным обогащением, в т.ч. и с помощью мигрантов, и отправкой нахапанного за пределы страны. Что тут будет после них им наплевать. Этим умело воспользовались наши недруги. Хлебать опять будет народ.
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12 час.
Александр
Ты уже давно поймал.Триппер мозга.
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11 час.
Александр
С собой путаешь.
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11 час.
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