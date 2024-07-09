Королева вывезла сына и невестку на курорт — смирилась и ждет свадьбу

Артистка показала, где сейчас находится. Наташа Королева с сыном и его подружкой, но без мужа соцсетиЕдинственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко последние пару лет встречается с девушкой по имени Мелисса.
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